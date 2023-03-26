Türkoğlu ilçesine kurulacak 200 konteynerlik Azerbaycan Mahallesi'nde hazırlıklar sürüyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulacak olan 200 konteynerlik "Gardaş Kömeyi Azerbaycan Mahallesi" için hazırlıklar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulacak olan 200 konteynerlik "Gardaş Kömeyi Azerbaycan Mahallesi" için hazırlıklar sürüyor.

6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının verdiği destekler sonrası "Gardaş Kömeyi Azerbaycan Mahallesi" oluşturmaya karar verildi. Bu kapsamda Türkoğlu ilçesinde 200 konteyner ev kurulumu için çalışma başlatıldı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u makamında ziyaret eden Gardaş Kömeyi Platformu Başkanı Asif Kurban, tüm Azerbaycan'ın depremin acısını yakından hissettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla ülke genelinde yardım çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Kurban, "İlk günden, ilk saatten itibaren yardıma koştular. Azerbaycan'daki sivil toplum kuruluşları da boş durmadı. Nasıl 1900'lü yılların başında Anadolu'ya 'Gardaş Kömeyi' adı altında yardımlar geldiyse bu dönemde de bu platform oluşturuldu ve deprem bölgelerine Azerbaycan'dan yardımlar yapılmaya başlandı." diye konuştu.

200 konteynerden oluşacak Gardaş Kömeyi Azerbaycan Mahallesi'nde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Kurban, ramazan boyunca da yardımlara gıda kolisi ve iftar sofralarıyla devam edeceklerini söyledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise depremin ilk gününden beri bütün Azerbaycan'ın topyekun yardıma koştuğunu ifade etti.

"İki devlet tek millet" sözünün slogan olmadığını burada gösterdiklerini anlatan Okumuş, "Karındaşlarımıza, gerçek dostlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkoğlu'nda kurulacak olan konteyner kente de destek veriyorlar. Şu anda son aşamaya gelindi." diye konuştu.