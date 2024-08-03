Türkoğlu'daki Konteyner Çarşısında Yangın

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki konteyner çarşıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında Şekeroba Mahallesi'nde inşa edilen AFAD Çarşı'da faaliyet gösteren bir köftecide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakika süren müdahale ile yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü.

Yanan konteyner kullanılamaz hale geldi.