Türkoğlu'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Tutuklama

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, aramalarda uyuşturucu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.