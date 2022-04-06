Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan AA'ya ziyaret - Haberler

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Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan AA'ya ziyaret

AA - Tunahan Akgün - Güncel
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Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan AA'ya ziyaret

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Okumuş, ziyarette, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın basın hayatı boyunca yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini belirten Okumuş, AA çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından AA muhabiri İzzet Mazı, Okumuş'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Osman Okumuş, Güncel, Haberler

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