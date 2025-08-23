Türkofobi İzleme Merkezi Kuruluyor

Ülkü Ocakları tarafından Türkofobi İzleme Merkezinin kurulacağı bildirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik artan ayrımcılık ve haksızlıklara karşı Türkofobi İzleme Merkezi'nin kurulacağını duyurdu.

Merkezin çok yakında faaliyete geçirileceğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkü Ocakları olarak çok iyi biliyoruz ki Türk milleti yalnızca Anadolu'da değil, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört yanında yaşayan büyük bir ailedir. Bugün, maalesef farklı ülkelerde Türk kimliğine karşı önyargılar, dışlayıcı tutumlar ve adaletsizlikler artmaktadır. Türkler, okullarda, iş hayatında ve gündelik yaşamda haksızlıklara maruz kalmaktadır. Biz bu haksızlıkları yok saymayacağız. İşte bu yüzden Türkofobi İzleme Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Bu merkez bir hafıza, bir takip mekanizması ve aynı zamanda bir çözüm adresi olacaktır."

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yol göstericiliğinde Ülkü Ocaklarının yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her köşesindeki Türklerin yanında olacağını da kaydetti.