Turknet, Logosunu Yeniledi

1996'dan bu yana Türkiye'nin dijitalleşmesinde öncü rol üstlenen Turknet, bugün 1,3 milyonun üzerinde aboneye kendi geliştirdiği teknolojilerle hizmet veriyor. Kullanıcı odaklı yaklaşımı ve ezber bozan çözümleriyle sektörde fark yaratan şirket, 30. yılına yaklaşırken görsel kimliğini de geleceğe taşıyor.

Yeni sloganı "İnternet, Turknet" olan şirket, herkes için erişilebilir, özgür ve yüksek hızlı internet sunma vizyonunu, güncellenen kurumsal kimliğiyle pekiştiriyor.

Stratejik Bir Yenilenme: İnternetin 3. Evresine Uyum

İnternetin yaşamın odağı haline geldiği günümüzde, kullanıcılar daha özgür ve kesintisiz deneyimler bekliyor. 2022'de yapılan marka araştırmaları, Turknet'in pazarda "özgürlükçü, yenilikçi ve kuralları yeniden yazan" bir konumda olduğunu ortaya koydu. Yeni kimlik, bu güçlü duruşu daha geniş kitlelere aktarmayı amaçlıyor.

Yeni Logo: Cesur Bir Duruşun Simgesi

Yeni logo, Turknet'in altyapı sağlayıcılığının ötesinde, teknolojiyi demokratikleştiren bir platform olarak konumunu güçlendiriyor. Sekiz aylık kapsamlı bir çalışmanın sonucunda hayata geçirilen yeni logo, yalnızca bir görsel değişim değil, aynı zamanda Turknet'in karakterini ve teknolojiye olan tutkusunu yansıtan görsel bir manifesto niteliğinde.

Yeni logonun tasarım kodlarında; özgürlükçü ve yenilikçi marka karakterinin soyut ifadesi, teknolojiye olan tutkunun derin mor tonlarla vurgusu, dinamik formlarla gigabit hızının temsili ile sadeliği ve modernliği ön planda tutan bir yaklaşım yer alıyor. Bu yeni kimlik, Turknet'in 30 yıllık deneyimini ve dijital dönüşüm vizyonunu temsil ederken, aynı zamanda müşteri odaklılık ve şeffaflık gibi değerlerini de ön plana çıkarıyor.

Yeni Motto: "İnternet, Turknet

Marka vaadini 'İnterneti herkes için daha ileriye taşımak' olarak tanımlayan Turknet, taahhüt, kota ya da paket sınırlamaları olmadan; tek fiyatla sınırsız, yüksek hızlı internet sunuyor. İnterneti bireyler için yaratıcılığı besleyen, toplulukları bir araya getiren ve fırsat eşitliği sağlayan bir alan olarak konumlandırıyor. Şirket yeni mottosu "İnternet, Turknet" ile de bu anlayışı sade ve güçlü bir şekilde ifade ediyor.

Turknetyeni kimliklerini yansıtan, ezber bozan reklam filmlerini de yayına almaya başladı.

Turknet'in kurumsal kimlik ajansı Fol Studio olurken, reklam kampanyasında kreatif ajans olarak Consciouslab ile çalıştı.