TurkNet Ar-Ge Ekibinden Müşteri Deneyiminde Yenilikçi Yaklaşım

TurkNet'in yeni nesil yapay zekâ ürünü Harmony, sesli görüşmeleri anlamlı içgörülere dönüştürüyor. TurkNet mühendisleri ve Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen Harmony, her gün 30 bine yakın ses kaydını birkaç dakikada metne dönüştürürken, bu metinler üzerinden kalite odaklı analizlerin yapılmasını da sağlıyor.

Müşteri odaklı yaklaşımı ile sektöre ezber bozan uygulamalar getiren TurkNet, yeni nesil yapay zekâ ürünü Harmony'i tanıttı. Şirketin çağrı merkezi operasyonları için geliştirilen ürün müşteriler ile net uzmanlar arasında yapılan sesli görüşmeleri metne çevirirken, bu metinler üzerinden analitik analizler gerçekleştiriyor. Şirket elde ettiği anlamlı verileri ise müşteri deneyimini iyileştirmek adına kullanıyor. TurkNet mühendisleri tarafından kurum içi kaynaklarla geliştirilen Harmony, ses kayıtlarının birkaç dakikada metne dönüştürülmesini ve bu metinler üzerinden kalite odaklı analizlerin yapılmasını sağlıyor. Müşteri ve Net Uzman konuşmaları sistem tarafından saniyesi saniyesine ayrıştırılıyor ve kapsamlı veri kümesi üzerinde çok katmanlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Çalışan verimliliğinden müşteri duygusuna uzanan analiz

Harmony'nin temel hedefi, hizmet kalitesinin istikrarlı şekilde ölçümlenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak. Bu kapsamda sistem, görüşmelerde açılış ve kapanış anonslarının yapılıp yapılmadığı, Net Uzman'ın kendisini tanıtıp tanıtmadığı, görüşme bağlamının doğru aktarılıp aktarılmadığı gibi standart kriterleri denetliyor.

Harmony, görüşmelerin yalnızca içeriğini değil, ses tonlarından duygu durumlarına, diyalog akışından karşılıklı etkileşim desenlerine kadar birçok farklı bileşeni de analiz edebiliyor. Sadece teknik kontroller değil, insan odağını da önceliklendiren bu sistem, çalışan verimliliğinden müşteri duygusuna kadar birçok ölçütü takip ediyor.

Sektörde bu ölçekte bir ses analitiğini kendi bünyesinde geliştiren ilk şirketlerden biri olan TurkNet, Harmony ile yapay zekânın inovatif gücünü çağrı merkezi süreçlerinde başarıyla uyguluyor. Harmony, kurum içi operasyonlarda da yüksek adaptasyon ve özelleştirme avantajı sunuyor.

"Yapay zeka empatiyle birleşince teknoloji insana dokunur hale geliyor"

TurkNet CTO'su Doğan Aydın, Harmony'i şöyle değerlendirdi: "Harmony'yi yalnızca bir teknolojik araç olarak değil, kurum kültürümüzün yaşayan bir parçası olarak görüyoruz. Tüm bileşenleriyle kusursuz bir uyum içinde çalışıyor. Bu nedenle ona 'Harmony' adını verdik. Harmony, tamamen kendi mühendislik ekibimiz tarafından geliştirildi ve bugün geldiği nokta, tamamen kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenen bir yapının ürünü. Yani Harmony'e yaşayan ve her gün sürekli gelişen bir ürün diyebiliriz. Her gün yaklaşık 30 bin ses kaydını saniyeler içinde metne çevirip, yapay zekâ destekli analizlerle hizmet kalitemizi artırıyor, müşteri memnuniyetini daha da ileriye taşıyoruz.

Amacımız, sadece daha iyi hizmet vermek değil; aynı zamanda her müşteriyi, her geri bildirimi, her sesi ciddiyetle dinleyip değer üretmek. Sistem aynı zamanda çalışan refahına da katkı sunacak şekilde konuşma örüntülerini analiz ederek yorgunluk, dikkat kaybı gibi durumları da tespit edebiliyor. Yapay zekayı empatiyle birleştirdiğinizde, teknoloji gerçek anlamda insana dokunur hale geliyor. Harmony, işte bu noktada bizim en büyük yardımcımız."

İş süreçlerinin optimizasyonu ve yeni hizmet stratejilerini şekillendirecek

TurkNet'in uzun vadeli hedefleri arasında, Harmony sisteminin kullanım alanını genişleterek kurum içi eğitim, ürün geliştirme ve kullanıcı davranışı analizi gibi operasyonel alanlara entegre etmek yer alıyor. Ayrıca müşteri geri bildirimlerinin yapay zekâ desteğiyle sınıflandırılması sayesinde hem iş süreçlerinin optimizasyonu hem de yeni hizmet stratejilerinin şekillendirilmesi hedefleniyor.

TurkNet Hakkında

Bağımsız ve yenilikçi bir teknoloji lideri olan TurkNet, 1996'dan bu yana Türkiye'nin dijitalleşme sürecine yön veriyor ve internetin her aşamasında öncü bir rol üstleniyor. Yerli kaynaklar ve insan gücüyle hem yatırımlar hem de operasyon bazında sürekli büyüyen TurkNet, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, ezberlerin dışına çıkan iş yapış biçimi ve değişimin nabzını tutan dinamik yapısıyla sektörün gelişimine öncülük ediyor.TurkNet, bugün 1,2 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor. TurkNet GigaFiber ile 7 ilde bireysel kullanıcılarına, 21 ilde kurumsal müşterilerine kendi altyapısıyla 1.000 Mbps'ye varan simetrik hızlarda hizmet sunuyor. Yapay zekâ destekli akıllı Wi-Fi çözümü TurkNet SmartyFi ile ise evin her köşesine eşit derecede güçlü ve hızlı bir bağlantı sunuyor.

TurkNet, ev internetinin yanı sıra gençlerin ve girişimcilerin teknoloji üretimini desteklemek amacıyla 30 Teknopark ve 129 devlet üniversitesinin internet altyapısını TurkNet GigaFiber ile destekliyor. Ayrıca Türkiye'nin en büyük 100 Bilişim Şirketi arasında yer alıyor. İnterneti sınırlar koyan değil, özgürleştiren, eşitleyen ve demokratik bir evren olarak benimseyen TurkNet'te taahhüt, kota ve cayma bedeli yok. Kullanıcılarına altyapılarının imkân verdiği maksimum internet hızını, sınırsız ve taahhütsüz olarak tek fiyatla sunuyor.Teknolojinin insana ve hayata temas eden tarafına odaklanan TurkNet değerlerini şu dört maddede özetliyor; Yalınlık, tam anlamıyla uçtan uca dijitalleşme, müşteri odaklılık ve rekabetçi fiyatla yüksek performansı bir arada sunabilme.

