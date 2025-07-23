Türkmenlerden Büyükelçi Atamalarına Tepki

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Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Erşat Salihi, yeni büyükelçi atamalarında Türkmenlerin yer almamasını eleştirerek, bu durumun Türkmenlerin haklarının gaspı olduğunu savundu. Salihi, mevcut siyasetin Türkmenleri yok saydığını ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Irak'taki yeni büyükelçiler atamasında Türkmenlere yer verilmediğini ve Türkmenlerin haklarının gasp edildiğini belirtti.

Salihi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni Büyükelçiler atamasında Türkmenlere yer verilmemesini eleştirdi.

Irak'taki siyasi hizipçiliğin Türkmen halkının ulusal haklarını açıkça gasp ettiğini vurgulayan Salihi, "Yeni atanan büyükelçiler listesinde Türkmenlerin yok sayılması, mevcut ayrımcı sistemin yeni bir tezahürüdür. Görevler, aralarında çıkar pazarlığı yapan Irak'taki mezhepçi partilere dağıtılmış; Türkmenler bir kez daha yok hükmünde sayılmış." ifadelerini kullandı.

Salihi, Irak'ta Türkmenlerin sistematik bir şekilde siyaseten tasfiye eylemine maruz kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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