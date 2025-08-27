Türkmenler Siyasi Temsil Gücünü Artırmak İçin Toplanıyor

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu, eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesi Türkmenlerin siyasi etkinliğini ve temsiliyet gücünü artırmak amacıyla "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme Toplantısı" düzenledi.

Başkent Şam'da düzenlenen "Parlamento Seçimlerinde Türkmen Varlığını Güçlendirme Toplantısı"na, ülkenin farklı illerinden Türkmen siyasi aktörler, kanaat önderleri ve toplum temsilcileri katıldı.

Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Cevizci, AA muhabirine, ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkmenlerin bu tarihi süreçte sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

"Ülkenin yeniden inşasında ve kalkınmasında aktif rol üstlenmek istiyoruz"

Cevizci, Suriye Türkmenlerinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yönetime desteğini daha önce defalarca ifade ettiğini hatırlatarak, "Bugün de bu tutumumuzu bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Türkmenlerin, Suriye'nin asli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Cevizci, "Ülkenin yeniden inşasında ve kalkınmasında aktif rol üstlenmek istiyoruz." diye konuştu.

Cevizci, Eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimlere değinerek, "Türkmenlerin bu seçimlerde hak ettikleri şekilde temsil edilmeleri için her türlü çabanın içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Türkmenlerin hem Arap hem de Türk dünyasıyla güçlü bağlarına dikkati çeken Cevizci, "Suriye Türkmenleri, bu iki dünya arasında doğal bir köprüdür. Ortak faydaya yönelik her çalışmada etkin rol üstlenmeye hazırız." dedi.

Cevizci, Türkmen Kurultayı üyelerine çağrıda bulunarak, "Siyasi birliğimizi sağlamadan hak ettiğimiz konuma ulaşamayız. Bu nedenle tüm Türkmen yapılarını ve şahsiyetlerini kurultaya katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Suriye'nin halk ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi yineleyen Cevizci, Türkmenlerin siyasi birlik içinde hareket etmesinin zamanı geldiğini belirtti.

Cevizci, vatandaşlık esasına dayalı bir devlet yapısı istediklerinin altını çizerek, "Başta Türkmenler olmak üzere tüm etnik, dini ve mezhepsel grupların kültürel hakları anayasal güvence altına alınmalı." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin çok kimlikli yapısının bir zaaf değil, doğru yönetildiğinde bir zenginlik olduğunu vurgulayan Cevizci, "Bizler bu çeşitliliği bir tehdit değil, güç kaynağı olarak görüyoruz. Suriye Türkmenleri, halklar arası kardeşliğin pekişmesi için her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü de vurguluyoruz"

Toplantıya katılanlardan Deyrizor ili Türkmenlerinden Müyesser Sait ise toplantının son derece başarılı geçtiğini, Türkmenlerin ekonomik gücünü artırmak için Türkmen İş İnsanları Konseyi ve Türkmen Aşiretler Konseyi kurulması kararlaştırıldığını söyledi.

Sait, yaklaşan parlamento seçimleri öncesi Türkmenlerin sayıları ve fedakarlıkları oranında mecliste temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye Türkmenlerin hiçbir zaman geri planda olmadığını, vatan ve din için hep ön saflarda olduklarını ifade eden Sait, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü de vurguluyoruz. Ayrılıkçı talepler ülkeyi zayıflatacak. Kürt, Alevi ve Dürzi fark etmeksizin herkesin tek çatı altında birleşmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sait, Türkmenlerin, Suriye'nin yeniden inşasında rol almaya hazır olduğunu, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin birliği ve istikrarı için mücadele ettiğini kaydetti.