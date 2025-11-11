Haberler

Türkmenler Irak Meclis Seçimlerine Hazırlanıyor

Güncelleme:
Irak'taki Türkmenler, Meclis seçimlerine hazırlık yaparken, Birleşik Irak Türkmenleri Koalisyonu'ndan umutlu olduklarını ifade ediyor. Türkmen Milliyetçi Hareketi, seçmenleri sandığa gitmeye davet etti ve yüksek katılım beklediklerini belirtti.

Irak Meclis seçimlerine yoğun şekilde hazırlanan Türkmenler, 7 siyasi partinin birleştiği Birleşik Irak Türkmenleri Koalisyonun bu seçimde elde edeceği sonuçtan umutlu.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Başkanı Kemal Bacalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenlerden sandık başına gitmelerini istedi.

Yaklaşık 100 yıldan beri müteakip Irak hükümetlerinde Türkmenlerin temsil edilmediğini hatırlatan Bacalan, bu seçimde Türkmenleri temsil edecek sonuçlar görmek istediklerini belirtti.

Bu seçimden umutlu olduklarını söyleyen Bacalan, yer aldıkları Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Koalisyonunun seçkin adaylarının önemli kısmının Irak meclisine seçileceğini ifade etti.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Yürütme Kurulu Üyesi Türkmen Bayraktar da Kerkük'te seçmenlerin yüzde 90'dan fazlasının oy kullanım kartını teslim aldığını ve dolayısıyla seçime katılımın yüksek olacağını aktardı.

Seçime katılmanın bir vatandaşlık vazifesinin yanında Türkmenler için Irak'ta varlık mücadelesinin bir parçası olduğuna işaret eden Bayraktar, herkesi seçime katılmaya davet etti.

Meclis seçimlerini bir "demokrasi şöleni" olarak niteleyen Bayraktar, Türkmenlerin seçim sonrası kurulacak hükümette çok iyi temsil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkmenlerin Irak geneli ve özellikle Kerkük'te hak ettikleri şekilde temsil edilmediğine dikkati çeken Bayraktar, Türkmenlerin Irak hükümeti ve Kerkük yerel yönetiminde ağırlıklı şekilde yer almasının önemine değindi.

???????Irak'ta 21 milyonu aşkın seçmen parlamento seçimi için ülke genelinde sandık başına gidecek.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
