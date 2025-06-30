Türkmenler Altunköprü'de Belediye Temsilini Protesto Etti

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Altunköprü nahiyesindeki Türkmenler, kendilerine belediyede yer verilmemesini protesto etti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altunköprü Belediyesi'ndeki bürokraside yapılan görev değişikliğinde Türkmenlerin göz ardı edilmesine tepki gösterdiklerini ve nahiyedeki devlet kurumlarında adil temsil istediklerini söyledi.

Arap ve Kürt liderlere seslenen Salihi, "Kerkük'ün demografisiyle oynamanız öyle bir ateşi yakar ki söndürülmesi zor olur. Aklınızı başınıza alın; çünkü Kerkük sadece sizin malınız değil." ifadelerini kullandı.

Altunköprü'deki Türkmen protestocular, olaya tepki göstermek için belediye binası önünde eylem çadırı kurmaya hazırlanıyor.

Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesinde hem Belediye Başkanı hem de Polis Dairesi Müdürü'nün Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) olması dikkati çekiyor.