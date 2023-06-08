Türkmenistan uyruklu kadın İstanbul'da ölü bulundu, eşi gözaltına alındı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Mohri Ereshova, Aynabat Rahmedova'nın evinde yaşıyordu. Çocuk bakıcısı Aynabat Rahmedova dün akşam eve döndüğünde kapı açılmadı. Rahmedova önce Ereshova'nın eşi Mekan Ereshova'yı sonra 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Mekan Ereshova, pencerede bulunan korkulukları esnetip içeri girdi. Mekan Ereshova, eşini salonda banyonun kapısının önünde sırt üstü ölü halde buldu. Mekan Ereshova, ekiplere eşinin evde karnı ve boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ereshova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine eşi Mekan Ereshova (38) gözaltına aldı. Ereshova'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ereshova'nın cenazesi 2 ablası ve erkek kardeşi tarafından teslim alındı. Cenaze Türkmenistan'a götürülecek. Mohri Ereshova'nın eşi Mekan Ereshova'nın 5 yıl önce motosiklet tamircisinde çalışmak için İstanbul'a geldiği, 3 ay önce ise Ereshova'nın poşet fabrikasında çalışmak için geldiği öğrenildi. 2 çocuğunu Türkmenistan'da bırakıp çalışmaya gelen Ereshova, eşiyle birlikte çocuk bakıcılığı yapan 34 yaşındaki Aynabat Rahmedova'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Polis intihar üzerinde dururken soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel