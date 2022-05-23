Türkmenistan, uluslararası tırların İran'dan Özbekistan'a transit geçişine izin verecek - Haberler

Türkmenistan, uluslararası tırların İran'dan Özbekistan'a transit geçişine izin verecek
AA - Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan, 1 Haziran itibarıyla İran sınırından gelen uluslararası tırların toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişine izin verecek.
Türkmenistan, 1 Haziran itibarıyla İran sınırından gelen uluslararası tırların toprakları üzerinden Özbekistan'a geçişine izin verecek.
Türkmen Otomobil Devlet Kurumunun sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan'ın 1 Haziran itibarıyla Sarahs-Farap-Sarahs güzergahında uluslararası tır geçişini kabul edeceği bildirildi.
Açıklamada, "Türkmenistan, uluslararası taşımacılık potansiyelinden tam olarak yararlanmak, uluslararası taşımacılıkta yük trafiği hacmini artırmak için Sarahs-Farap-Sarahs güzergahı üzerinden transit geçişlere izin verecek." ifadesi kullanıldı.
AA / Merdan Velhanov - Güncel