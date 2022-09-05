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Türkmenistan, Pakistan'a insani yardım gönderdi

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Türkmenistan, Pakistan'a insani yardım gönderdi

Türkmenistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım gönderdi.

Türkmenistan, sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'a insani yardım gönderdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan'dan havalanan insani yardım uçağının Pakistan'ın Karaçi şehrine indiği bildirildi.

Açıklamada, Pakistan'da meydana gelen ve çok sayıda can kaybına ve büyük çaplı yıkıma neden olan doğal afetler nedeniyle, dost Pakistan halkına insani yardım sağlamak amacıyla, ilaç ve tıbbi malzeme, gıda ve diğer malların teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Merdan Velhanov - Güncel

Türkmenistan Pakistan Karaçi Güncel Haberler

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