Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov, Azerbaycan'da Karabağ Ziyaretinde Bulundu

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesine ziyarette bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Berdimuhammedov, Karabağ ziyaretine Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nda başladı. Bakü'den uçakla Fuzuli şehrine geçen Berdimuhammedov, havalimanında Aliyev tarafından karşılandı. Berdimuhammedov'a, işgalden kurtarılan topraklarda inşa edilen Fuzuli, Zengilan ve Laçın Uluslararası Havalimanları hakkında bilgi verildi.

İki lider, Ermenistan'ın 30 yıllık işgali sırasında Fuzuli'de meydana gelen yıkım ve Vandalizm izlerini yerinde inceledi. Berdimuhammedov'a, şehrin genel imar planı çerçevesinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında da bilgi verildi.

Aliyev ve Berdimuhammedov daha sonra Şuşa şehrine geçerek burada inşa edilen ilk konut sitesini ziyaret etti. Liderler, ayrıca yapımı süren Yeni Şuşa Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, Şuşa'daki Yukarı Gövher Ağa Camisi, ünlü sanatçı Bülbül'ün ev müzesi ve Mehmandarov ailesine ait tarihi konak gezildi.

Aliyev ve Berdimuhammedov, Cıdır Ovası'nı da gezdi. Burada Karabağ atlarının tanıtımı yapıldı. Aliyev, Berdimuhammedov'a "Dostluk" adlı bir Karabağ atı hediye etti.

Berdimuhammedov dün Bakü'ye gelmiş ve Aliyev'le ikili görüşme gerçekleştirmişti.