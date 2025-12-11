Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yılı çeşitli törenlerle kutlanıyor

Türkmenistan'da, daimi tarafsızlığın 30. yılı dolayısıyla iki gün sürecek etkinlikler başladı.

Aşkabat'taki törenler "Tarafsızlığın 30. Yıl Dönümü Anıtı"nın açılışıyla başladı.

Kutlamalar için ülkeye gelen üst düzey konuklar ile Türkmen yetkililer "Bağımsız ve Daimi Tarafsız Türkmenistan'ın Başarıları Sergisi"ne katıldı.

Bazı devlet başkanları ile uluslararası örgütlerin yöneticilerinin bulunduğu açılışta, Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un mesajı okundu.

Berdimuhamedov'un mesajında, "Türkmenistan, Birleşmiş Milletler tarafından üç kez tanınan daimi tarafsızlık statüsüne sahip bir devlet olarak, dünyada barışın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına değerli katkılar sağlayan bir ülke olarak kabul edilmiştir. Son 30 yılda daimi tarafsızlık, gücümüzü güçlendiren ve devletin dış politika yönünü belirleyen önemli bir varlık haline gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Türkmenistan'ın bağımsızlık döneminde elde ettiği başarıların gösterildiği stantlar gezildi.

Aşkabat'ta yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda ülke ve hükümet liderinin de katılımıyla Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü etkinlikleri ile Barış ve Güven Forumu düzenlenecek.???????