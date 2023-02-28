Türkmenistan ile BM arasında 26 anlaşma imzalandı

Türkmenistan ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında farklı alanlarda 26 anlaşma imzalandığı bildirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Aşkabat'taki Dışişleri Bakanlığı binasında ülkenin ilgili bakanlıkları, kamu kuruluşları ile BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF) Türkmenistan heyetleri arasında imza töreni düzenlendi.

Törende, Türkmenistan ile BM arasında ekonomi, sağlık, eğitim, medya ve diğer önemli alanlarda işbirliğine ilişkin 26 anlaşma imzalandı. Türkmenistan ile BM arasında 2023-2025 yılları için ortak projeler ve çalışma planları anlaşmalar arasında yer aldı.