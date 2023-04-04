Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Türkmenistan Devlet televizyonu Altın Asırın haberine göre, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve bu alandaki işbirliğinin etkinleştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede, enerji, ulaşım, tarım, gıda, tekstil ve ekoloji gibi önemli alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi için yeni fırsatlar olduğu vurgulandı.

İki ülke iş adamları arasındaki işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Türkmenistan'daki küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni fırsatların oluşturulması masaya yatırıldı.