Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Berdimuhamedov'u bölge liderleri kutladı - Haberler

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Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Berdimuhamedov'u bölge liderleri kutladı

AA - Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Berdimuhamedov'u bölge liderleri kutladı

Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Serdar Berdimuhamedov'u bölge liderleri telefonla arayarak tebrik etti.

Türkmenistan'da Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Serdar Berdimuhamedov'u bölge liderleri telefonla arayarak tebrik etti.

Türkmenistan'ın resmi haber ajansı TDH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, devlet başkanı seçilen Berdimuhamedov'u telefonda kutlayarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan liderlerine iyi dilekleri için teşekkür eden Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerini ve iş birliğini genişletmek, çıkarlar doğrultusunda yeni projeler uygulamak için gerekli tüm çalışmaları yapacağını ifade etti.

Devlet Başkanlığı seçiminin 12 Mart'ta yapıldığı Türkmenistan'da oyların yüzde 72,97'sini alan Berdimuhamedov ülkenin üçüncü Devlet Başkanı oldu.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Berdimuhamedov, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya, Güncel, Haberler

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