Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Türkmenistan devlet televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği konuları ele alındı.

Berdimuhamedov, Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinin Türkmenistan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine güçlü bir ivme kazandıracağını söyledi.

İki ülke halklarının kardeşliğine dayalı hükümetlerarası ilişkilerinin aktif bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Berdimuhamedov, son yıllarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliği konusunda zengin ve olumlu deneyimler elde edildiğini kaydetti.

Berdimuhamedov, görüşmelerin iki ülke ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir düzeye ulaşmasını sağladığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu ise iki ülke arasındaki ilişkilerin köklerinin yüzyıllara dayandığını ve günümüzde bu ilişkilerin çeşitli alanlarda başarıyla geliştirildiğini söyledi.

İki kardeş ülke arasında özellikle ticari ve ekonomik yönlerde işbirliğinin çeşitli alanlarını ele aldıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ilgili alanlardaki ilişkilerin yeni boyutlara taşınacağı konusunda güven duyduğunu vurguladı.