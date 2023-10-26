Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Berdimuhamedov, "Ziyaret çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sayın cumhurbaşkanıyla dostluk ve karşılıklı anlayış ortamında çok etkili görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimizin arasındaki ikili işbirliğinin çeşitli alanlarına ait konuları değerlendirdik. Ayrıca, ilgi duyulan önemli, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Berdimuhamedov, dostluk, saygı karşılıklı eşitlik ilkelerine dayalı stratejik nitelikteki Türkmen-Türk işbirliğini gelecekte de geliştirmeye ve güçlendirmeye hazır olunduğunun teyit edildiğini bildirdi.

Görüşmelerin devamında bölgesel, uluslararası politikada önemli konuma sahip konular üzerinde ve özellikle güvenlik ve istikrarın sağlanması, uluslararası ilişkilerin niteliğinin artırılmasıyla ilgili konuların ele alındığını söyleyen Berdimuhamedov, ayrıca, ikili ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkati çekildiğini söyledi. Berdimuhamedov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede, (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Türkmen doğal gazının ve elektrik enerjisinin Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye iletilmesi konusunu değerlendirdik. Biz transit alanda yakın işbirliğini derinleştirmenin iki ülkenin arasında ticaretin geliştirilmesinde öneme sahip olduğunu teyit ettik. Bu bağlamda mevcut ulaştırma koridorlarının özellikle hazar geçişli Hazar Denizi ve Karadeniz Koridoru'nun etkinliğinin artırılmasıyla ilgili yeni yönlerinin oluşturulmasının karşılıklı çıkarlara uygun olduğunu belirttik."

Ulaştırma sektöründeki ortak çalışmaların daha etkin olmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasında mutabık kalındığını kaydeden Berdimuhamedov, aynı zamanda sanayinin çeşitli alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların değerlendirildiğini ifade etti.

Berdimuhamedov, iki ülke arasında, müzakereler sonucunda siyasi, ticari, ekonomik alanda işbirliğini geliştirmeye yardım edecek önemli belgeler imzalandığını söyledi.