Türkmenistan, depremzedelere kışlık giysi ve mobil tuvalet gönderdi

Türkmenistan'ın, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği ve Türkmen Kızılyarımay kurumu koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, Türkiye'deki depremzedelere 1 tır kışlık giysi ve 6 mobil tuvalet gönderdiği bildirildi.

Türkmenistan'ın, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği ve Türkmen Kızılyarımay kurumu koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında, Türkiye'deki depremzedelere 1 tır kışlık giysi ve 6 mobil tuvalet gönderdiği bildirildi.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkmenistan'daki hayırsever Türkmen ve Türk vatandaşlarımız depremzedeler için dün gece bir tır dolusu kışlık giysi ve 6 mobil WC ünitesini Türkmen Kızılayı ve Büyükelçiliğimiz koordinasyonunda deprem bölgesine gönderdi." ifadelerine yer verdi.

Türkmenistan, daha önce 2 insani yardım uçağını Türkiye'deki depremzedelere göndermişti. Ayrıca, Türkiye'nin Aşkabat büyükelçiliğinin yürüttüğü battaniye kampanyası çerçevesinde deprem bölgesine binlerce battaniye ve jeneratör gönderilmişti.