Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı Türkmenistan'ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı. Türkmenistan'ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı. "Petrol ve Gaz" gazetesinin haberine göre, Mari vilayetinin güneyinde yapımı tamamlanan "Şerepli" kuyusundan ilk doğal gaz çıkarıldı. Kuyudan elde edilen doğal gazın kükürt-hidrojen içermediği ve temiz olduğu belirtildi. Kuyudan günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılıyor. Doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada 4. sırada bulunan Türkmenistan, 2021'de yaklaşık 83 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaştı. Güncel AA / Merdan Velhanov Türkmenistan Güncel Haberler

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