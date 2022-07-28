Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı - Haberler

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Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı

Türkmenistan'da yeni doğal gaz kuyusundan ilk gaz çıkarılmaya başlandı

Türkmenistan'ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı.

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Türkmenistan'ın Mari vilayetindeki yeni kuyudan ilk doğal gaz çıkarılmaya başladı.

"Petrol ve Gaz" gazetesinin haberine göre, Mari vilayetinin güneyinde yapımı tamamlanan "Şerepli" kuyusundan ilk doğal gaz çıkarıldı.

Kuyudan elde edilen doğal gazın kükürt-hidrojen içermediği ve temiz olduğu belirtildi.

Kuyudan günlük 695 bin metreküp doğal gaz çıkarılıyor.

Doğal gaz rezervi sıralamasında dünyada 4. sırada bulunan Türkmenistan, 2021'de yaklaşık 83 milyar metreküp doğal gaz üretimine ulaştı.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

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