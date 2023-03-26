Türkmenistan'da seçimler kültürel etkinliklerle bayram havasında düzenleniyor
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Türkmenistan'da milletvekili, halk maslahatı üyeleri ile yerel yönetim organları temsilcilerinin seçimi, kültürel etkinliklerle bayram havasında gerçekleştiriliyor.
Türkmenistan'da milletvekili, halk maslahatı üyeleri ile yerel yönetim organları temsilcilerinin seçimi, kültürel etkinliklerle bayram havasında gerçekleştiriliyor.
Türkmenistan halkı, milletvekilleri, halk maslahatı üyeleri ile yerel yönetim organlarının temsilcilerini seçmek üzere sandık başına gidiyor.
Başkent Aşkabat'ta yükseköğretim, ortaokul ve ilkokullarda seçim sandıkları kuruldu.
Sandıkların kurulduğu seçim bölgelerinde düzenlenen kültürel etkinlikler, görsel şölenlerle bayram havası oluşturdu.
Ülkenin meşhur sanatçılarının şarkıları ve Türkmen milli dans ekiplerinin performansları, seçimleri gözlemleyen uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de ilgisini çekti.
80'e yakın uluslararası kuruluşun gözlemcilerine Ahal vilayetinin Anev ilçesi yakınlarındaki çölde oluşturulan Türkmen geleneksel köyünde ikramda bulunuldu.
Milletvekili, halk maslahatı üyeleri ile yerel yönetim organları temsilcilerinin seçimi için oy verme işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek.