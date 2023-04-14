Türkmenistan'da medya forumu düzenlendi

Türkmenistan'da "Uluslararası Haber Alanında İşbirliği" konulu forum düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde düzenlenen foruma, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahri Beşimova, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin iletişim müşavirleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yerel ve yabancı medya katıldı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Bilgi-Analiz Bölüm Başkanı Murat Özbekbayev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen forumda, "Yalan Haberlerle Mücadelede Dünya Tecrübesi", "Sahte Haberlerle Mücadelede Bilgi Okuryazarlığı", "Gençlerde Bilgi Okuryazarlığının Geliştirilmesi" ve "Yalan Haberlerle Mücadelede Gazetecilerin Eğitiminin Önemi" konuları ele alındı.

Forumda konuşan ABD'nin Aşkabat Büyükelçiliği Basın Ataşesi Helen Shaw, internet platformlarındaki haberlerinin yüzde 60'a yakının İngilizce olduğunu belirterek, İngilizce öğrenmenin gazeteciler için önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hayrettin Bektaş da medyanın son 20 yılda büyük değişim yaşadığını söyledi. İnternetin keşfiyle başlayan bu dönüşümün bilgiye ulaşma noktasında büyük kolaylıklar sağladığını dile getiren Bektaş, ancak bilginin doğruluğu konusunda doğru orantılı gelişim gösteremediğini ifade etti.

Teknolojiden bağımsız bir iletişim dünyasının düşünülmesinin zor olduğunu ve dezenformasyonun önüne geçebilmek için teyit hatlarının faydalı olacağını kaydeden Bektaş, "Gazetelerin kendi ofislerinde teyit hatları bulunmalı. Bireylerin medya okuryazarlığı geliştirilmelidir. Bunun için, gazeteciler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve akademisyenler birlikte hareket etmelidir. Her içerik ve bilgiye doğru bilgi olarak yaklaşarak itibar edilmemelidir." dedi.