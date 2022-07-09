Türkmenistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı Türkmenistan'da Müslümanlar, tüm mescit ve camilerde Kurban Bayramı namazını eda etti. Türkmenistan'da Müslümanlar, tüm mescit ve camilerde Kurban Bayramı namazını eda etti. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, camide yer kalmayınca bahçeleri doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken cami etrafında güvenlik önlemleri alındı. Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları ile kurban kesiminde önem verilmesi gereken hususlar anlatıldı ve bayram namazı kılındı. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ülke halkının bayramını en içten dilekleriyle kutladı. AA / Merdan Velhanov - Güncel Kurban Bayramı Türkmenistan Güncel Haberler

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