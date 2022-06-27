Türkmenistan'da "Kültür, Sanatçılar ve Mahtumkulu Firaki Şiir Günü" kutlandı
AA - Merdan Velhanov - Güncel
Türkmenistan'da "Kültür, Sanatçılar ve Mahtumkulu Firaki Şiir Günü", ülke genelinde geniş çaplı etkinliklerle kutlandı.
Türkmenistan'da "Kültür, Sanatçılar ve Mahtumkulu Firaki Şiir Günü", ülke genelinde geniş çaplı etkinliklerle kutlandı.
Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, ülke genelinde, "Kültür, Sanatçılar ve Mahtumkulu Firaki Şiir Günü" nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Tüm vilayetler başta olmak üzere başkent Aşkabat'ta, şair Mahtumkulu Firaki'nin heykeline çelenk bırakıldı.
Etkinlikler, konser ve tiyatro gösterileriyle devam etti.
Ahal vilayetinde düzenlenen etkinliğe, Halk Maslahatı Başkanı ve eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov da katıldı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, gün nedeniyle halkı tebrik eden bir mesaj yayımladı.
AA / Merdan Velhanov - Güncel