Türkmenistan'da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı - Haberler

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Türkmenistan'da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı

AA - Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan'da ramazan ayı öncesi camiler ve mescitler cemaatle ibadete açıldı.

Türkmenistan'da ramazan ayı öncesi camiler ve mescitler cemaatle ibadete açıldı.

Müftülüğün kararıyla ülke genelinde hijyen ve sağlık tedbirlerinin yerine getirilmesi şartıyla açılan camilere vatandaşlar gelmeye başladı.

Cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesiyle vakit namazları, teravih namazı, cuma namazı ve bayram namazları muntazam şekilde kılınacak.

Türkmenistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Temmuz 2020'den itibaren ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Türkmenistan'da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı

Türkmenistan'da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı

Türkmenistan'da Kovid-19 nedeniyle cemaatle ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı

AA / Merdan Velhanov - Güncel

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