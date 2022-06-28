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Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü

AA - Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan'da Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları görüştü

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Hazar ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya geldi.

Türkmenistan gazetesinin haberine göre, 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde "Hazar'a Kıyısı Olan Devletlerin Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" başkent Aşkabat'ta düzenlendi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov katıldı.

Görüşmede taraflar, Hazar bölgesinde güvenlik, ulaşım, ticaret, enerji ve finans alanlarında iş birliği de dahil olmak üzere ekonomik ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, Hazar'da uluslararası iş birliğini güçlendirmenin önemine değinerek Hazar bölgesinin küresel öneme sahip en büyük ulaşım, transit ve lojistik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hazar Denizi'nin Hukuki Statüsüne İlişkin Sözleşme'de belirtilen tüm ilkelerin önemli olduğunu ve kıyı ülkelerinin bunlara bağlı olduğunu kaydetti.

Hazar Beşlisi, 2018 yılında Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesinde, Hazar'ın hukuki statüsünü belirleyen anlaşmaya imza atmıştı. Söz konusu anlaşmaya göre, Hazar'ın deniz dibi ve yüzeyinin ülkeler arasında uluslararası hukuk normlarına uygun paylaşılması kararlaştırılmıştı.

Hazar'ın hukuki statüsü, İran dışındaki 4 ülkenin parlamentolarında onaylandı.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan Rusya İran Güncel Haberler

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