Türkmenistan'da "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi - Haberler

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Türkmenistan'da "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi

Türkmenistan'da 'e-Devlet' yasası yürürlüğe girdi

Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi.

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Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi.

Türkmenistan gazetesinde yayımlanan "e-Devlet" yasası, devlet kurumlarında kullanılan belgelerin, Türkmenistan mevzuatına uygun olarak elektronik belgeler şeklinde oluşturulmasını, gönderilmesini ve saklanmasını amaçlıyor.

Devlet hizmetlerinin çalışmalarını düzenleyen yeni yasa, 5 bölüm ve 28 maddeden oluşuyor.

Devlet kurumları arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak yeni mevzuat, belge ve bilgilerin ortak bir platform üzerinden devlet kurumlarının faydalanabilmesini sağlayacak.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Berdimuhamedov Türkmenistan Güncel Haberler

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