Türkmenistan'da "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi. Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından imzalanan "e-Devlet" yasası yürürlüğe girdi. Türkmenistan gazetesinde yayımlanan "e-Devlet" yasası, devlet kurumlarında kullanılan belgelerin, Türkmenistan mevzuatına uygun olarak elektronik belgeler şeklinde oluşturulmasını, gönderilmesini ve saklanmasını amaçlıyor. Devlet hizmetlerinin çalışmalarını düzenleyen yeni yasa, 5 bölüm ve 28 maddeden oluşuyor. Devlet kurumları arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştıracak yeni mevzuat, belge ve bilgilerin ortak bir platform üzerinden devlet kurumlarının faydalanabilmesini sağlayacak. Güncel AA / Merdan Velhanov Berdimuhamedov Türkmenistan Güncel Haberler

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