Türkmenistan'da daimi ikamet eden yabancı uyruklulara Türkmenistan pasaportu verildi Güncel Haberler Türkmenistan'da daimi ikamet eden yabancı uyruklu 1530 kişiye Türkmenistan pasaportu verildi. Türkmenistan'da daimi ikamet eden yabancı uyruklu 1530 kişiye Türkmenistan pasaportu verildi. Başkent Aşkabat'taki Türkmenistan Devlet Göç İdaresi binasında düzenlenen törene, Türkmenistan Devlet Göç İdaresi Başkanı Nazar Atagarayev, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vepa Haciyev, Birleşmiş Milletler (BM) Türkmenistan Daimi Koordinatörü Dmitry Şlapaçenko, BM Kalkınma Programı'nın Türkmenistan Daimi Temsilcisi Narine Saakyan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Aşkabat Ofisi Başkanı John McGregor, yerel ve yabancı yayıncı kuruluş temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkmenistan Devlet Göç İdaresi Başkanı Atagarayev, bağımsızlık yılları içerisinde Türkmenistan'da daimi ikamet eden 28 bin 167 yabancı uyrukluya Türkmenistan pasaportunun verildiğini söyledi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un imzaladığı "Türkmenistan Vatandaşlığının Kabulüne Dair Kararname" ve "Türkmenistan'da Oturma Ruhsatı Verilmesi" kararı çerçevesinde ülke topraklarında daimi olarak ikamet eden 1530 yabancı uyruklu kişiye Türkmenistan pasaportunun verildiğini aktaran Atagarayev, ayrıca 315 yabancı ülke vatandaşına da Türkmenistan'da oturma izninin verildiğini belirtti. Törende yapılan konuşmaların ardından Türkmenistan vatandaşlığına geçen yabancı uyruklulara pasaportları ve oturma izin belgeleri teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Merdan Velhanov Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan Güncel Haberler

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