Türkmenistan'da bisiklet turu düzenlendi Türkmenistan'da, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Türkmenistan'da, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, başkent Aşkabat'ta "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet turuna halkın yanı sıra bisikletseverler ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov da katıldı. Bisiklet turu Ruhuyet Sarayı'nda son buldu. Berdimuhamedov, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkmen halkına sağlık, sıhhat ve refah diledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2018 yılında 3 Haziran'ı "Dünya Bisiklet Günü" olarak ilan etmişti. AA / Merdan Velhanov - Güncel Türkmenistan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkmenistan'da bisiklet turu düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.