Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı kutlandı - Haberler

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Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı kutlandı

AA - Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan'da 'Ahal-Teke' at bayramı kutlandı

Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan'da "Ahal-Teke" at bayramı dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Uluslararası Ahal-Teke Binicilik Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinliğe, Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları katıldı.

Berdimuhamedov, spor kompleksinin girişindeki Ahal-Teke atlarını betimleyen güzel sanatlar ve fotoğraf sergisini gezdi.

At yarışlarıyla devam eden etkinlikte, koşuları kazanan binicilere televizyon ve para ödülü verildi.

Daha sonra, 10 Ahal-Teke atının katıldığı yılın en güzel atı yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmayı kazanan "Melebaş" isimli Ahal-Teke atının seyisine araba ödülü verildi.

Törenin sonunda Devlet Başkanı Berdimuhamedov'a, Meclis Başkanı, Halk Maslahatı Başkan Yardımcısı ve Bakanlar Kurulu başkan yardımcıları adına "Gururlu at" isimli halı takdim edildi.

Ahal-Teke at bayramı dolayısıyla ülkenin 5 vilayetinde çeşitli gösteriler, sergi ve at yarışları düzenlendi.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Berdimuhamedov, Türkmenistan, Kabine, Güncel, Haberler

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