Türkmenistan'da 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi düzenlendi. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 6. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi düzenlendi. Zirveye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev katıldı. AA / Güncel İbrahim Reisi Türkmenistan İran Güncel Haberler

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