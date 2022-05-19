Türkmenistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Haberler

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Türkmenistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

AA - Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başkent Aşkabat'taki Atatürk Parkı'ndaki anma törenine, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Müsteşarı Gülşah Cumurcu, elçilik mensupları, müşavirler, Aşkabat Belediye Başkan Yardımcısı Geldiyeva Mercen, Türk iş insanları ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Tören, bir dakikalık saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşı okunarak başladı. Daha sonra Atatürk'ün büstüne çelenk koyan katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.

Etkinlik, Aşkabat Ortak Türkmen-Türk Okulunda devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Cumurcu, tüm katılımcıların ve misafirlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta başlayan bu mücadelenin bize bahşettiği bağımsızlık, özgürlük ve Cumhuriyetimizin taşıdığı değerlerin sayesinde bugün bu çatı altındayız. Bu sayede sizler, okulumuzda seçilerek atanan öğretmenlerimiz tarafından çağdaş, bilgili ve cesur bireyler olarak yetiştiriliyorsunuz. İki kardeş ülkenin birer elçileri olarak eğitiliyorsunuz."

Cumurcu'nun konuşmasının ardından okulun öğrencilerinin hazırladığı kültürel etkinlikler ilgiyle izlendi.

Programın sonunda öğrencilerin arasında yapılan çeşitli spor müsabakalarının sonuçları açıklandı. Yarışmalarda kazanan öğrencilere madalya ve başarı belgesi takdim edildi.

AA / Merdan Velhanov - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Türkmenistan, gençlik, Mayıs, Güncel, Haberler

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