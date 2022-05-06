Türkmenistan'da 1 Haziran itibarıyla kapalı alanlar hariç maske zorunluluğu kaldırılacak
AA - Merdan Velhanov - Güncel
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Türkmenistan'da 1 Haziran itibarıyla kapalı alanlar ve taşıtlar hariç maske zorunluluğu kaldırılacak.
Türkmenistan'da 1 Haziran itibarıyla kapalı alanlar ve taşıtlar hariç maske zorunluluğu kaldırılacak.
Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu toplantısında kapalı alanlar ve taşıtlar hariç maske zorunluluğunun kaldırılması onaylandı.
AA / Merdan Velhanov - Güncel