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Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da

Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da

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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, 18-19 Mayıs'ta düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Perşembe günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, 18-19 Mayıs'ta düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Perşembe günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkmenistan Güncel Haberler

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