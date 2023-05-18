Türkmenistan Cumhurbaşkanı, Çin-Orta Asya Zirvesi İçin Xi'an'da
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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, 18-19 Mayıs'ta düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Perşembe günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, 18-19 Mayıs'ta düzenlenecek Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılmak üzere Perşembe günü sabah saatlerinde Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a gitti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel