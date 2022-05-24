Türkmen vekil Salihi "ITC'den uzaklaştırıldığı" iddialarını yalanladı - Haberler

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Türkmen vekil Salihi "ITC'den uzaklaştırıldığı" iddialarını yalanladı

AA - Haydar Karaalp - Güncel
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Türkmen vekil Salihi 'ITC'den uzaklaştırıldığı' iddialarını yalanladı

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, uzun süre başkanlığını yaptığı "Irak Türkmen Cephesi (ITC) yönetiminden uzaklaştırıldığı" iddialarını yalanladı.

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, uzun süre başkanlığını yaptığı "Irak Türkmen Cephesi (ITC) yönetiminden uzaklaştırıldığı" iddialarını yalanladı.

Eski ITC Başkanı Salihi, söz konusu iddialara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tür iddialar asılsızdır. Ben, Cephenin 12 yıl boyunca başkanlığını yaptım ve bu milli kuruluşun bir ferdiyim ve milletvekiliyim. Türkmen davasının neferi ve savunucusu olmayı da sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

ITC'nin dün Kerkük'te düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'nda, yaklaşık bir yıl önce Yürütme Kurulu kararıyla göreve getirilen Hasan Turan yeniden başkan seçilmişti.

Dünkü kurultayın ardından yerel basında Salihi'nin ITC yönetiminden uzaklaştırıldığı iddiaları yer bulmuştu.

AA / Haydar Karaalp - Güncel

Türkmen, Milli, Irak, Güncel, Haberler

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