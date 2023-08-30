Türkmen vekil Salihi'den, "Kerkük sorunu" için Bağdat'a ve uluslararası topluma çağrı Açıklaması

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, Bağdat yönetimine seslenerek, Kerkük meselesini siyasi malzeme yapmamalarını istedi.

Salihi, Kerkük kentindeki orduya ait en büyük karargah olan Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bağdat'taki siyasi gruplar, Kerkük'ü siyasi malzeme yapmaktan uzak dursun" dedi.

Bağdat ve Erbil arasındaki siyasi krizin derinleşmesi halinde faturasını Kerkük halkının ödemesinden endişe duyduklarını vurgulayan Salihi: "Kerkük'teki çözümsüz görünen sorunun çözümü ve tehlikeye giren toplumsal barışın bozulmaması için uluslararası toplumu acil müdahale etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği sağlayan ve kentte orduya ait en büyük karargah olan Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla KDP devredilme hazırlıkları, tepkilere neden olmuştu. Konuyla ilgili bölgede protestolar sürüyor.