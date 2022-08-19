Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu Güncel Haberler MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 49 yaşındaki Batyr Ametov, kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Türkmenistan uyruklu 49 yaşındaki Batyr Ametov, kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde ölü bulundu. Ortakent- Yalıkavak karayolu üzerinde faaliyet gösteren ahşap malzeme üretimi yapan bir işyerinde çalışan Türkmenistan uyruklu Batyr Ametov, bu sabah işe gelmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları saat 12.30 sıralarında, personelin kaldığı konteynere gitti. Ametov, konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde yüzüstü yatarken bulundu. Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ametov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. 2 gün önce işe başladığı öğrenilen Ametov'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, Ametov'un ölüm nedenin intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun araştırıldığını belirtti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay Türkmenistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türkmen işçi kaldığı konteynerde kalbine bıçak saplanmış halde bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.