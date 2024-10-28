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Türkmen Gazeteci Nermin Müftü'den Gazze İçin Anlamlı Kitap

Türkmen Gazeteci Nermin Müftü'den Gazze İçin Anlamlı Kitap
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Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmen gazeteci-yazar Nermin Müftü, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamını ele alan kitabını tanıttı. Müftü, kitabında Gazze ile Irak halkı arasındaki benzer kaderi vurguladı ve okuyucularına empati kurmaları için mesaj verdi.

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan Türkmen gazeteci-yazar Nermin Müftü, 500 kişinin yaşamını yitirdiği Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi katliamı ile ilgili yazdığı kitabı için imza günü düzenledi.

Kerkük'te düzenlenen imza gününde AA muhabirine açıklamada bulunan Müftü, bir yıldan beri Gazze'de insanlığa karşı işlenen soykırımı kitaba dönüştürdüğünü söyledi.

İsrail'in, 500 Filistinliyi öldürdüğü el-Ehli Bastist Hastanesi katliamını kitabının odağına alan Müftü, yazdığı kitabın Irak'ta Gazze'deki soykırım ile ilgili yazılan ilk eser olduğunu dile getirdi.

Müftü, Gazze'ye baktığı zaman Irak'ın son yirmi yılını hatırladığını belirterek, "Gazze şu an, Irak'ın son 20 yılda yaşadığını yaşıyor. Gazze'de cereyan edenleri takip ettiğimde, Irak'ın, işgalinin yanında terör saldırılarına uğradığı ve kaderine terk edildiği yıllarını hatırlattı bana." dedi.

"Gazze halkını ancak Irak halkı anlar. Çünkü Iraklıların yaşadıkları kaderin benzerini Gazzeliler şu an yaşıyorlar." diyen Müftü, bu kitabı aracılığı ile onların yanında oldukları mesajını vermek istediğini aktardı.

Bu kitabı yazarken kendisini Gazze'de yaşıyor gibi hissettiğini kaydeden Müftü, okuyucuların da kitabı okurken kendilerini bir Gazzeli ve Filistinli olarak düşüneceklerini anlattı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

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