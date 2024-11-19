Üye Girişi
Haberler

Türkmen Cephesi, Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı

Türkmen Cephesi, Nüfus Sayımına Katılım Çağrısı Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman, yarın başlayacak genel nüfus sayımına Türkmenlerin katılımını artırmaları gerektiğini belirtti. Nüfus sayımının sonuçlarının Irak'ın kalkınması için önemli olduğuna dikkat çekti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, Irak genelinde yarın başlayacak ve iki gün sürecek genel nüfus sayımına Türkmenlerin yoğun şekilde katılması çağrısında bulundu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Saman, Türkmenlerden ülkenin kalkınması için önem arz eden genel nüfus sayımına katılmalarını istedi.

Saman, Irak genelinde Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde nüfus sayımına katılımın önemine vurgu yaptı.

Sayımda alınacak tüm aile ve fertlere ait bilgilerin Irak Planlama Bakanlığı tarafından ülkenin geliştirilmesi için kullanılacağını aktaran Saman, bu sayımın Türkmen bölgelerinin kalkınması için de önemli olduğunu belirtti.

Nüfus sayımı sonuçlarının siyasi amaçlı kullanılmayacağını ifade eden Saman, Irak Federal Mahkemesinin 23. maddesine göre ülkede yapılacak her hangi bir sayımın siyasi amaç için kullanılmasını yasakladığına işaret etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil Irak genelinde 20-21 Kasım'da genel nüfus sayımı yapılacak.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi
Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız

Rusya 'Karşılık vereceğiz' diye tehdit etmişti! Zelenskiy'den krizi tırmandıracak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Karadağ Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karadağ Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 2026 Dünya Kupası kurası ne zaman çekilecek? Galler İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor? Karadağ Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Karadağ Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye Uluslar Ligi puan durumu CANLI TAKİP! Uluslar Ligi Türkiye centilmenlik puanı kaç, Türkiye - Galler sarı kart sayıları kaç? Çekya Gürcistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çekya Gürcistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.