Haberler

Türkmen Cephesi Başkanı Ağa, Seçimlerde Oy Kullanma Çağrısında Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmenleri oy kullanmaları için sandık başına davet etti. Kerkük'teki seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu ifade eden Ağa, her oyunun önemine vurgu yaptı ve güvenlik güçlerine çağrıda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkmenleri oy kullanmaları için sandık başına çağırdı.

Oyunu Kerkük kentinde kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Ağa, seçimleri "demokrasi şöleni" şeklinde niteledi.

Kerkük başta olmak üzere Irak genelinde Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde halkı sandık başına davet eden Ağa, Türkmenlerin Mecliste gerçek anlamda temsil edilmesi için bunun önemli olduğunu vurguladı.

Tek bir oyun dahi önemli olduğunu söyleyen Ağa, hiç kimsenin bir oyu küçümsememesi gerektiğini kaydetti.

Kerkük'te dün yaşanan şiddet olaylarına atıfta bulunan Ağa, sükunet ve güvenlik güçlerine görevlerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Ülke genelinde yaklaşık 21 milyon seçmenin sandık başına giderek oyunu kullanacağı seçimlerde 329 sandalyeli Meclis için 7 bin 744 aday yarışıyor.

Kerkük kentinden biri Hristiyan kotasından olmak üzere 13 milletvekili seçimler sonucu Irak Meclisine girebilecek.

Kentte 5 koalisyon, 9 siyasi parti ve 7 bağımsız aday olmak üzere 252 aday yarışıyor.

????Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

Bir haftadır aranıyordu! Otizmli Veysel'den acı haber geldi
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik

Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.