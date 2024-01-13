Irak Türkmen Bakanı Maruf, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Türkmen Bakan Maruf, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Maruf, paylaşımında, "Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar ve Türk toplumuna başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.