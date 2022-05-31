Türkmen Bakan Maruf, IKBY'de azınlık kotasının düşürülmesine karşı olduklarını söyledi - Haberler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ( Ikby ) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisinde etnik ve dini gruplara tahsis edilen kotanın azaltılmasına karşı olduklarını belirtti.

Türkmen Bakan Maruf, bölgedeki etnik ve dini grupların temsilcileriyle IKBY milletvekili seçimleri ve azınlık kotaları konusunda Erbil'de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası basına konuşan Maruf, seçim ve özellikle kotayla ilgili önerileri resmi olarak IKBY Başbakanlığına sunacaklarını söyledi.

Maruf, toplantıda, IKBY Meclisindeki 11 kişilik azınlık kotasının 20'ye çıkarılması önerisinin gündeme geldiğini ifade etti.

Geçmişte kota konusunda bir müdahale olduğunu ve yine bazı siyasi partiler arasında kotanın azaltılmasına ilişkin görüşmeler yapıldığını hatırlatan Maruf, kotanın düşürülmesi girişimlerine karşı olduklarını dile getirdi.