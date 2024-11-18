Türkmen Bakan'dan Nüfus Sayımı Uyarısı: Siyasi Amaçlar İçin Kullanılmamalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ta yapılacak genel nüfus sayımının gelecekte siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Türkmen Bakan Maruf, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, 20-21 Kasım'da Irak genelinde yapılacak genel nüfus sayımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nüfus sayımının bütün Iraklılar ve özellikle Türkmenler için önemli olduğunu belirten Maruf, sayımın Irak'ta projeler, bütçe, Irak Meclisi sandalye sayısı ve vilayet meclisleri sandalye sayıları için esas alınacağını söyledi.

Maruf, sayımda millet ve din maddesinin çıkartıldığını belirterek, Irak'ın şu an millet ve din sayımına müsait olmadığını ve böylesi bir durumun yanlış olacağını kaydetti.

Bütün Iraklılara, özellikle de Kerkük başta olmak üzere Türkmenlere bu sayıma katılmaları çağrısında bulunan Maruf, şöyle konuştu:

"Geçmişte Türkmen ve etnik grupların yapılan sayımlara güvensizlikleri vardı çünkü Irak'taki ilgili taraflar bu sayımları her zaman kendi çıkarlarına göre kullanmışlardır. Gelecekte bu sayım siyasi amaç için kullanılmasın. Sadece Irak halkı ve kalkınma için bu sayım yapılsın."