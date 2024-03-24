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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı: Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde zafer kazanacağız

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Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur içinde geçmesini temenni ederek, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, 1 Nisan sabahına başta İstanbul olmak üzere yurdun her köşesinde zafer kazanmış olarak uyanacağız." ifadesini kullandı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak barış, huzur ve güven içinde yaşanılan günlerde ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, barış, huzur ve güveni tesis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Herkesi derinden yaralayan Filistin halkına yönelik soykırım hareketinin bir an önce sonlandırılmasını dileyen Özdemir, "Bu uğurda elinden gelen tüm çaba ve gayreti gösteren Cumhurbaşkanı'mıza da Allah'tan derman ister, emeklerinin zayi olmamasını temenni ederiz." açıklamasını yaptı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, bu yıl da binlerce yardım kolisini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Özdemir, ihtiyaç sahibi çocukların da okul ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurguladı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri hatırlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Yine 22 yıldır her seçim önü olduğu gibi hem içeride hem dışarıda şer ve nifak odakları boş durmayarak son derece başarılı şekilde yürütülen ekonomi politikamıza her koldan saldırmaya, birçok Avrupa ülkesini bile kıskandıracak gelişmeleri ve çalışmaları engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunmaya devam ediyorlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, kenetlenmiş, tek ve bir yumruk olmuş Türk milletini asla engelleyemeyecek, onların mazlum ve masum İslam aleminin yanında, hatta onlara önder olması noktasındaki tavrına mani olmayacaklardır. Tarihin başlangıcından bu güne kadar böyle geldi, Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bugün ve gelecekte de böyle olacaktır. Biriz, birbirimize yeteriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, tüm çalışmaları için desteklediklerini belirten Özdemir, "Devletimizin bekası, milletimizin birliği için elimizden ne geliyorsa esirgemedik, en zor gün ve en zor şartta bile yanında olduk. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 31 Mart akşamından 1 Nisan sabahına basta İstanbul olmak üzere yurdun her köşesinde zafer kazanmış olarak uyanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, seçimlerin kardeşlik, birlik, beraberlik ve huzur içinde geçmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Güncel

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