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TürkMedya, Reuters ile Sözleşmesini Feshetti

TürkMedya, Reuters ile Sözleşmesini Feshetti

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TürkMedya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu. Reuters haber ajansının dün özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor. TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir.' ifadesine yer verdi.

TürkMedya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi hakkındaki haber nedeniyle Reuters haber ajansı ile sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu.

Reuters haber ajansının dün özel dosya başlığıyla abonelerine servis ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik iddiaların yer aldığı habere tepkiler sürüyor.

TürkMedya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters haber ajansı ile olan sözleşmemiz feshedilmiştir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan Güncel Haberler

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