"Türkiye Yüzyılının Kahramanları", fotoğraflarla hatırlandı

SİVAS - Sivas'ta hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde, "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" adlı resim ve fotoğraf sergisi ve şehitlik ziyaretleri düzenlendi.

Hain darbe girişiminin 7'inci yıl dönümü dolayısıyla Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Muhammet Sevinç, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve ilprotokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü şehit ailelerine de baş sağlığı diledi. Öte yandan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın İl protokolü 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanması sonucu şehit olan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in mezarını da ziyaret eden protokol üyeleri, mezara karanfil bırakarak, dua etti.

Şehitlik ziyaretlerinden ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Atatürk Kongre Müzesi binasında açılışı yapılan sergiye Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek'in yanı sıra il protokolü katıldı. Serginin açılışında konuşan Vali Şimşek, 15 Temmuz'da milletin birlik ve beraberliğinin gözler önüne serildiğini ifade ederek, "Aziz şehitlerimize Allah rahmet diliyorum. Rabbim bu aziz millete 15 Temmuz'lar yaşatmasın." diye konuştu. Açılışın ardından katılımcılar, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan çok sayıda fotoğrafın yer aldığı sergiyi gezdi.