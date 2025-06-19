Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası Gerçekleşti

Kamu Uzmanları Platformunca, merkez kariyer uzmanlığı sisteminin yeniden değerlendirilmesi, güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması hedefiyle " Türkiye Yüzyılı'nda Merkez Kariyer Uzmanlığı Şurası" gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Konferans Salonu'ndaki şuraya, bazı bakanlıkların yöneticileri, Kamu Uzmanları Platformu ile kariyer uzmanları dernekleri temsilcileri, merkez kariyer uzmanları ve akademisyenler katıldı.

Kamu Uzmanları Platformu Başkanı Serkan Güney, programın açılışında yaptığı konuşmada, merkez kariyer uzmanlıklarının yalnızca teknik analizler yapan birimler değil, devletin entelektüel sermayesini inşa eden ve politika üretiminin omurgasını oluşturan karar destek mekanizmalarının asli unsurlarından olduğunu belirtti.

Şuranın yalnızca geçmişinin muhasebesini yapmakla yetinmeyeceğini, geleceğin kamu uzmanlık sistemine dair vizyoner yol haritası ortaya koyacağını ifade eden Güney, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kamu yönetimimizin etkinliği, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, nitelikli insan kaynağıyla mümkün olacaktır. Bu insan kaynağının en değerli bileşenlerinden biri olan merkez kariyer uzmanları bilgiye, analize, ilkelere ve kamusal sorunlara dayalı olarak Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmaktadır. Bu şuranın çıktılarının somut adımlara dönüşmesini, ilgili kurumlarımız nezdinde güçlü yankı bulmasını temenni ediyoruz. Bu sürecin sonunda kamuda yeni kariyer paradigmasının yeşermesi hepimiz adına büyük kazanım olacaktır."

Şuranın, "Merkez Kariyer Uzmanlığına Yönelik Kamusal Vizyon ve Kişisel Tecrübeler" ile "Kamu Perspektifinden Merkez Kariyer Uzmanlığının Geleceği" konulu ilk iki oturumunda, merkez kariyer uzmanlık yapısının mevcut durumu ve kurumsal kapasite açısından taşıdığı stratejik önem ele alındı.

Üçüncü oturumda, "Merkez Kariyer Uzmanlarının Dünü, Bugünü ve Yarını", "Merkez Kariyer Uzmanlık Kadrolarına Meslek Dışından Atama Yapılmasında Yaşanan Hukuki Sorunlar", "Kariyer Uzmanı İstihdamında Kişilik Envanteri Testlerinin Uygulanabilirliği" ile "Merkez Kariyer Uzmanlarının Sosyal Güvenliği ve Güncel Sorunlar" konularında değerlendirmede bulunuldu.

Program, kapanış oturumuyla sona erdi.